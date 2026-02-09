El presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, decidió abrir la chequera para el Torneo Clausura 2026, luego de certámenes marcados por la irregularidad antes de la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica.

En este mercado de fichajes, la directiva de Chivas realizó una inversión importante para fortalecer zonas claves del plantel, con Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Jonathan Pérez.

En el caso de Ricardo Marín, el Rebaño Sagrado no tuvo que desembolsar un solo peso, ya que el delantero se encontraba prestado con el Puebla, y ante la salida de Javier “Chicharito” Hernández, Gabriel Milito optó por reincorporarlo y darle un lugar en el proyecto rumbo al Torneo Clausura 2026.

Amaury Vergara gastó varios millones para reforzar a Chivas.

¿Cuánto dinero gastó Amaury Vergara para reforzar a Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Se presume que fueron 11 millones de dólares (MDD) lo que desembolsó la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara en este mercado de fichajes. Es decir, poco más de 189 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Dicha cifra dividida de la siguiente manera. Por Ángel Sepúlveda, Chivas le habría pagado a Cruz Azul 3.5 MDD, por Brian Gutiérrez alrededor de 4.5 MDD al Chicago Fire, mientras que por Jonathan Perez aproximadamente 3 MDD al Nashville.