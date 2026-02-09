Chivas acaba de cerrar la llegada de Jonathan Pérez para el Clausura 2026, quien llegó proveniente de Nashville. En medio de este contexto, César Huerta reveló que Gabriel Milito tiene pensado utilizarlo como uno de los jugadores que pelee por ser el primer suplente de Efraín Álvarez.

“Gracias por recibirme muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Ilusionado para lo que viene y arriba las Chivas”, expresó Jonny en el Aeropuerto de Guadalajara. El futbolista de 23 años llegó al Rebaño Sagrado para realizar sus pruebas médicas y físicas, y así firmar un contrato por los próximos cuatro años con la institución rojiblanca.

Una de las grandes preguntas que toda la afición de Chivas se pregunta es cuál va a ser la posición en la que jugará Jonathan Pérez. Especialmente porque Gabriel Milito no utiliza a extremos y Hugo Camberos espera en el banco de suplentes más cantidad de minutos.

Jonathan Pérez se convertirá en nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, César Huerta reveló en qué posición va a jugar Jonny Pérez. “Me dicen lo que han visto a este chamaco son cualidades que le pueden permitir jugar por dentro. Entonces es un muchacho que competirá con Yael Padilla para ser el suplente de Efraín Álvarez. O incluso, sabiendo que puede manejarse el otro perfil, puede competir con Santiago Sandoval para ser el suplente del Piojo. Es decir, esta zona del mediocampo”, expresó.

¿Cuánto pagó Chivas a Nashville por Jonathan Pérez?

En las últimas horas, Tom Borgert dio a conocer la suma que el Guadalajara pagó a Jonathan Pérez a Nashville, la cual sería una cifra récord para la franquicia de la Major Leagues Soccer. “Fuentes: Nashville recibirá una tarifa récord para el club de más de $3 millones por la transferencia de Jonny Pérez a Chivas”, expresó el insider de la MLS.