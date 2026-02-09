Chivas viene de tener un brutal inicio en el Clausura 2026 debido a que se encuentra invicto y líder en la tabla general de posiciones. Uno de los grandes puntos que se caracteriza en el Guadalajara es que tras los primeros cinco partidos Gabriel Milito repitió la misma alineación, la cual deberá modificar ante América por la lesión de Luis Romo.

Sin embargo, el entrenador argentino realizó varios cambios en relación al Apertura 2025 y este torneo. Especialmente porque Fernando González pasó de titular indiscutido a no acumular 90 minutos en lo que va del campeonato.

Con la llegada de Gabriel Milito a Chivas el Oso comenzó como es costumbre cuando arriba un nuevo entrenador cómo suplente. Con el correr de los partidos y ante falta de garantías en defensa, el técnico rojiblanco puso al experimentado de titular indiscutido en su equipo hasta que el Guadalajara fue eliminado ante Cruz Azul.

Fernando González pasó de titular indiscutido a suplente en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Para el Clausura 2026, Fernando González comenzó la pretemporada con una lesión y recién estuvo disponible para la jornada tres y solamente sumó 78 minutos de juego. Cabe destacar que el Oso no pudo recuperar el puesto porque Brian Gutiérrez vive un gran momento y es un jugador que suma en defensa, tiene un buen manejo de balón y remata a portería con precisión.

¿Fernando González será titular en Chivas vs. América?

Ante la lesión de Luis Romo, Gabriel Milito tiene claro que su reemplazante será Diego Campillo para Chivas vs. América. De esta manera, el sistema el entrenador argentino no lo cambiará y Fernando González esperará en la banca una oportunidad.