Chivas superó a Mazatlán por la jornada cinco del Clausura 2026 y ya piensa en América cuando lo enfrente en una nueva edición del Clásico Nacional. De cara al partido en el Estadio Akron, repasa los tres jugadores que son duda para enfrentar a las Águilas y los cinco que están descartados por el técnico argentino.

La realidad indica que el Guadalajara no solo es líder, sino que además está invicto en la tabla general de posiciones con 15 puntos. Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y los Bucaneros sufrieron el poder de un Rebaño Sagrado que no paró de marcar la diferencia.

El próximo sábado Chivas recibe al América en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada 6 del Clausura 2026. Este encuentro es clave debido a que el Rebaño Sagrado se topará con uno de los rivales de fuste para pelear por el campeonato.

Gabriel Milito no podrá contar con Luis Romo para enfrentar a América. (Foto: IMAGO7)

Para este partido Gabriel Milito tiene a tres jugadores que están en duda por su estado físico debido a que Armando González y José Castillo salieron tocados ante Mazatlán, mientras que Gilberto Sepúlveda está en la parte final de su recuperación. A su vez, el entrenador argentino tiene descartado a Luis Romo por lesión, a Érick Gutiérrez y Alan Pulido por disciplina, y a Leonardo Sepúlveda y Eduardo García por nivel futbolístico.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

El partido entre Chivas y América se disputará el próximo sábado 14 de febrero a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El juego en territorio mexicano se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir solamente por Telemundo.