No hay dudas de que Chivas no para de dar de qué hablar en el Clausura 2026 debido a que se encuentra líder e invicto en la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, el Guadalajara estaría a horas de dar un nuevo golpe en el mercado de pases porque César Merlo confirmó está prácticamente cerrada la llegada de Jonathan Pérez.

La directiva del Guadalajara ha llevado un trabajo de orfebre porque adecuó toda su maquinaria a los pedidos que realizó Gabriel Milito. Por esta razón mantuvieron a Ricardo Marín, ficharon a Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, y acomodó a más de ocho jugadores que no entraban en planes para el técnico argentino.

A falta de horas para que se cierre el mercado de pases, Chivas estaría cerca de cerrar la llegada de Jonathan Pérez de Nashville de la MLS. Según lo informado por César Merlo, la negociación está prácticamente cerrada y salvo una catástrofe el conjunto rojiblanco hará oficial la llegada del mexicoamericano.

Jonathan Pérez cerca de jugar en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“La información que tengo es que la negociación entre Chivas y Nashville está muy avanzada para comprar el pase de Jonathan Pérez”, expresó el reconocido periodista argentino. Y agregó: “Hay charlas en instancias finales y yo creo que salvo una catástrofe, hoy a la tarde de México, queda cerrado. A mí varias fuentes me están reconociendo que es inminente el trato hecho. La negociación va muy avanzada. Están negociando una compra con el jugador y hay un principio de acuerdo por cuatro años de contrato. Insisto, más temprano que tarde se termina cerrando. (…) Definitivo. Compra definitiva a falta de últimos detalles. Está en un 90%”.

¿Cuánto pagaría Chivas por Jonathan Pérez?

Como se sabe, Jonathan Pérez se convirtió en jugador de Nashville luego de haber jugado en Los Angeles Galaxy por 1.8 millones de dólares. Por esta razón se especula que la operación rondaría por encima de los tres millones de dólares.