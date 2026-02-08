Como se sabe Chivas tendría todo cerrado para cerrar la llegada de Jonathan Pérez para el Clausura 2026. En medio de este contexto, repasamos cuál es el millonario salario que gana el atacante que se convertiría en jugador del Guadalajara en Nashville SC.

César Merlo confirmó en diálogos con Futboltuber que la negociación está cerrada y que solo hace falta que intercambien documentación para anunciar el fichaje. “La negociación va muy avanzada. Están negociando una compra con el jugador y hay un principio de acuerdo por cuatro años de contrato. Insisto, más temprano que tarde se termina cerrando. (…) Compra definitiva a falta de últimos detalles. Está en un 90%”, reveló.

El fichaje de Jonathan Pérez no sería casualidad debido a que es un futbolista que se desarrolla en la misma posición que Roberto Alvarado, quien se perfila a ser convocado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Según César Merlo, el atacante nacido en California y de padres mexicanos firmaría un contrato de cuatro años.

Jonathan Pérez se convertirá en nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Qué salario gana Jonathan Pérez en Nashville?

Según lo informado por Capoly.com, Jonathan Pérez en Nashville gana al año 400 mil dólares al año, por lo que es un hecho que el Guadalajara no solo debe igualar esa cifra, sino que también superarla para contratarlo por 4 años.

¿Por qué fue clave Jonathan Pérez para llegar a Chivas?

Tras darse a conocer la información de César Merlo, Rodrigo Camacho reveló que el futbolista presionó para que se dé la transferencia. “Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas. Todo acordado entre el Guadalajara y Nashville SC. El jugador presionó a su club para que facilitaran su salida porque quería llegar al Rebaño. Resta que viaje y haga sus pruebas físicas y médicas”, reportó el reconocido periodista en X.