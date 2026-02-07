Las Chivas de Guadalajara volvieron a sumar de a tres puntos y continúan con paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño derrotó por 2-1 a Mazatlán en condición de visitante, gracias a los goles de Efraín Álvarez y Armando González, en un encuentro que se complicó más de la cuenta en la segunda mitad, producto del descuento de los Cañoneros y el bajón de nivel rojiblanco.

Gabriel Milito, orgulloso por sus Chivas

En conferencia de prensa, el estratega rojiblanco, Gabriel Milito, se mostró contento por el andar perfecto del Guadalajara y sacó pecho: “Era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con buen juego y, además, con buenos resultados. No es fácil ganar cinco partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida. Por momentos jugamos muy bien y hubo otros en los que el rival también hizo su partido y nos puso en dificultad. Más allá de eso, estamos muy contentos con la manera de competir y con la manera de jugar”, reflexionó.

Se lesionó Luis Romo y se perdería el Clásico Nacional

El capitán rojiblanco, Luis Romo, se lesionó en la recta final del partido de Chivas contra Mazatlán y tuvo que salir por una molestia en la parte posterior del muslo derecho, lo que compromete seriamente su participación en el próximo Clásico Nacional ante el América. El propio Gabriel Milito señaló que le harán estudios para determinar el alcance de la lesión y que podría perderse varios partidos, aunque aún no hay un diagnóstico definitivo.

Omar Govea se fue inconforme: “No son las formas”

Omar Govea fue autocrítico tras la victoria sobre Mazatlán y dejó una reflexión contundente sobre el rendimiento del equipo: “Sinceramente parecía el primer tiempo controlado, teniendo paciencia, buscando espacios, buscando perforar, intentando atraerlos para encontrar los espacios entre líneas y el segundo tiempo, hay que decirlo, fue muy malo, perdimos control total, balones muy fáciles, pases muy fáciles, nos precipitábamos ir para adelante y les dimos vida, y nos ha pasado últimamente; me parece que hay que… sí, nos vamos felices, obviamente, pero con ese sabor agridulce de que el segundo tiempo no son las formas”.

Chivas buscó a Mateo Levy

El Guadalajara habría sondeado en el anterior mercado de pases la situación de Mateo Levy, joven promesa del Cruz Azul. Sin embargo, el interés nunca se tradujo en una negociación formal ya que la Máquina no tenía intención de desprenderse de él; incluso se llegó a mencionar la posibilidad de incluirlo en un eventual intercambio por Diego Ochoa, aunque esa alternativa no prosperó y la operación se descartó.