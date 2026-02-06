El buen arranque de Chivas en el Clausura 2026 no solamente se ha debido al gran desempeño colectivo que está registrando el equipo comandado por Gabriel Milito, sino que también se debe al buen nivel que presumen varios futbolistas a nivel individual.

Dos de los futbolistas que más han brillado con el Guadalajara en este semestre son Armando González y Daniel Aguirre, quienes son los mejores anotadores rojiblancos en todo el semestre, por lo que están peleando los primeros lugares de la Liga MX.

La Hormiga se encuentra, momentáneamente, en el segundo lugar, solo detrás de Joao Pedro del Atlético de San Luis, quien presume cinco goles en el semestre tras anotar de último minuto contra Necaxa, por lo que la disputa por el campeonato de goleo está más viva que nunca.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.