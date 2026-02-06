Chivas es un equipo que no solamente tiene buen futbol y gran nivel futbolístico, sino que también cuenta con la suerte de su lado y así lo demostró en su visita al Mazatlán, en donde Efraín Álvarez anotó el primer gol de la noche gracias a una dosis de fortuna.

La escuadra Cañonera no supo contener los ataques rojiblancos desde el silbatazo inicial, por lo que poco a poco fueron poniéndolos en aprietos, causando una falta en los linderos del área en donde el 10 rojiblanco tomó de inmediato la redonda.

Álvarez intentó un disparo a segundo poste; sin embargo, la barrera saltó mal y desvió la trayectoria del esférico para dejar sin posibilidad al guardameta Ricardo Rodríguez y hacer explotar de felicidad a miles de aficionados que acudieron al inmueble mazatleco.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.