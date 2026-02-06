Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el futbol mexicano para el Torneo Clausura 2026 y todo parece indicar que Cruz Azul va por un último refuerzo y será con características ofensivas.

De acuerdo con información de César Caballero, la directiva del conjunto de La Máquina se encuentra interesada en los servicios de Joao Pedro, delantero estelar del Atlético de San Luis.

La dirigencia del Atlético de San Luis blindó recientemente al delantero con una renovación hasta 2027 y una cláusula de rescisión elevada, lo que complica cualquier intento de transferencia, pero todo se podría resolver en los próximos días.

Cabe mencionar que pesar de los obstáculos, el interés del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón se mantiene firme, ya que el estratega argentino ve en el brasileño un perfil ideal para complementar a Gabriel “Toro” Fernández y dar mayor peso ofensivo.

Joao Pedro es objeto del deseo de Cruz Azul.

¿Cuándo es el partido entre Cruz Azul y Chivas?

Si no pasa nada extraño, Cruz Azul podría contar con él para la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, cuando se midan al Club Deportivo Guadalajara en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.