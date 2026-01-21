Chivas es un equipo con una mística única en toda la Liga MX por su infinita grandeza y popularidad, por lo que existen millones de aficionados en todo el mundo, en donde algunos logran cumplir el sueño de jugar de forma profesional, aunque lo hacen en otro club.

Tal es el caso del guardameta de Cruz Azul, Andrés Gudiño, quien recientemente admitió abiertamente que desde niño es aficionado al Guadalajara por la forma en que jugaba Oswaldo Sánchez, además de ser la herencia de su abuelo.

“No le iba. Sabes que cuando le vas a un equipo, no hay nada de que cambias. Obviamente el amor que tengo por Cruz Azul es diferente, es algo que está dentro y no va a salir nunca. De niño le iba a las Chivas.

“Una era por Oswaldo Sánchez y veía los partidos de Chivas por eso. También mi abuelo le va a las Chivas, me heredó“, reveló el cancerbero estelar de La Máquina en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

Andrés Gudiño, fue el vedugo de Chivas en la Liguilla

Debido a la lesión de Kevin Mier, portero titular de Cruz Azul, el cancerbero mexicano tomó el rol de guardián de la portería celeste, teniendo una de sus noches más memorables precisamente contra el Guadalajara en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, realizando múltiples atajadas espectaculares que impidieron al Rebaño llevarse la ventaja en la serie frente a los cementeros.