A lo largo de los diferentes campos del juego del mundo hay un exjugador de Chivas que da de qué hablar por su nivel. Uno de ellos es José de Jesús González quien el domingo volvió a tener acción en Costa Rica y se reencontró con gol en la derrota de Herediano ante Saprissa.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado no para de dar de qué hablar debido a que se destaca porque en la actualidad consolida a varias promesas que formó en Verde Valle. Armando González es uno de ellos, pero en la portería se encuentra Raúl Rangel, en defensa Diego Campillo y desde el banco de suplente aparecen Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval.

Sin embargo hay varios jugadores que se fueron por la puerta de atrás debido a que no pudieron consolidarse por falta de oportunidades del entrenador o directiva de turno. Tal es el caso de José Jesús González quien se fue por no era del gusto de Fernando Hierro y porque no se pudo adaptar a lo que pedía que juegue Veljko Paunovic.

Zapopan, Jalisco, 7 de septiembre de 2023. , durante el partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX, entre el CD Tapatío y los Mineros de Zacatecas, celebrado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

En la actualidad lo tiene como uno de los elementos de Herediano luego de haber estado un par de meses en Atlético de San Luis. Por otro lado, ayer el Tepa se reencontró con el gol tras anotarle a Saprissa en el Clásico de Costa Rica. El exjugador del Rebaño Sagrado no marcaba desde que le anotó a Santos FC el pasado 14 de abril del 2025.

¿Cómo es la actualidad del Tepa González en Herediano?

Desde que salió de Atlético de San Luis, club en el que jugó solamente ocho minutos en dos partidos en el Apertura 2025, el exjugador del Guadalajara vio solamente 89 minutos en cinco partidos y anotó ayer ante Saprissa.