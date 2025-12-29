El Guadalajara se caracteriza por ser un equipo que en cada año saca a la luz a un jugador que puede ser una potencial figura en el primer equipo. Lamentablemente en la historia de Chivas el dominador común es que son pocos los que llegan y muchas veces no terminan de cumplir las expectativas esperadas como sucedió con Fernando Beltrán, quien se formó en Verde Valle y se fue por la puerta de atrás peleado con la directiva.

Otra característica en el Rebaño Sagrado es que surgen varios jugadores, que no paran de dar de qué hablar en cada categoría y que no reciben la oportunidad o el acompañamiento para terminar de consolidarse en el primer equipo como sucedió con Armando González en el Apertura 2025. Un claro ejemplo de esta situación es José de Jesús González quien fue campeón con Tapatío y hoy volverá a jugar en Costa Rica tras no haber tenido minutos en Atlético de San Luis.

El Tepa debutó con Luis Fernando Tena de la mejor manera debido a que fue con gol, pero volvió a trabajar en las fuerzas básicas. Con la llegada de Veljko Paunovic su situación no cambió cuando necesitaban un centro delantero. En diálogos en exclusiva con Rebaño Pasión reveló que el serbioespañol lo quiso probar como extremo y que él no quiso cambiar de chip porque quería jugar como nueve.

Tepa González regresará a Costa Rica. (Foto: IMAGO7)

Tras volver a jugar en Atlético de San Luis, José de Jesús González regresará a Herediano de Costa Rica club en el que volvió a tener su renacer futbolístico. Allí el exjugador del Rebaño Sagrado se reencontró con el gol y fue bicampeón a nivel nacional. Cabe destacar que ahora volverá a jugar un año, pero no se específica si será a préstamo o venta definitiva.

Los números de Jesús González en Herediano y Atlético de San Luis

En el Apertura 2025 Jesús González jugó dos partidos con la playera de Atlético de San Luis y sumó tan solo ocho minutos. Por otro lado, con Herediano venía de jugar un año entero, por lo que sumó 39 partidos, 2107 minutos, nueve goles y dos asistencias en la liga de Costa Rica, mientras que a nivel internacional disputó siete encuentros, anotó tres goles y sumó 265 minutos.