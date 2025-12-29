Chivas disputó su primer amistoso de cara al Clausura 2026 en el que logró imponerse por cuatro goles de diferencia. Tras lo sucedido en el Estadio Sergio León Chávez destapan que Gabriel Milito decidió darle tres días libres a la plantilla desde el miércoles hasta el viernes inclusive.

El conjunto rojiblanco viene de tener dos semanas exigentes en el que diferentes reportes señalan que le hicieron sudar la gota gorda a los jugadores. En Isla Navidad hubo doble turno, por lo que se programó dar tres días libres en las fiestas de Navidad.

Ayer Chivas volvió a tener acción en su primer amistoso de preparación para el Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo vivido contra Irapuato, Jesús Bernal reveló que mañana volverán a entrenar y que luego tendrán 3 días libres.

Chivas volvió a los trabajos tras golear a Irapuato.

“El equipo de las Chivas este lunes a trabajar. De inmediato a trabajar. Recordar que los jugadores que vienen de un descanso de tres días, 24, 25 y 26. Obviamente planeado y programado. No es algo que se les ocurrió. (…) Muy probablemente ocurra lo mismo. Hasta lo supe es que le van a dar 31, primero y 2. Es muy probable que los jugadores estén descansando estos días y hoy le están dando una buena friega para los días que están de asueto”, reportó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas previo al Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Atlas en el Estadio Jalisco por la Copa Pacífica. Por otro lado, el domingo el Rebaño Sagrado volverá a jugar para enfrentar al ganador o perdedor del cruce entre Rayados de Monterrey y Leones Negros.