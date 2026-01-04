Gabriel Milito está tratando de aprovechar al máximo la pretemporada rumbo al Clausura 2026, por lo que todos los futbolistas están tratando de mostrarse para recibir oportunidades durante el torneo de Liga MX, en donde ahora fue Yael Padilla quien levantó la mano.

El volante del Guadalajara ha ido perdiendo protagonismo dentro del Rebaño por diversas situaciones, por lo que ahora, con la salida de Cade Cowell, el canterano rojiblanco podría recibir más oportunidades de aparecer en el torneo doméstico.

En el tercer y último compromiso de pretemporada del chiverío, Yael Padilla coronó un golazo gracias a una gran combinación con Ricardo Marín, quien le entregó el balón dentro del área al juvenil, quien sacó un derechazo cruzado que se metió a la portería de los melenudos.

El Rebaño comenzó perdiendo el partido; sin embargo, los juveniles rojiblancos demostraron su calidad para darle la vuelta al marcador y darle un triunfo por el honor de la institución tapatía.