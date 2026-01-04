Las lesiones siguen siendo una maldición que azota constantemente al equipo de Chivas, por lo que este domingo, a una semana del arranque del Clausura 2026, otro jugador del Rebaño causó baja por una nueva dolencia en pleno amistoso contra Leones Negros.

Gilberto Sepúlveda salió al campo como el hombre de experiencia y como capitán en el esquema de Gabriel Milito; sin embargo, antes del minuto 30 intentó hacer un cambio de juego, pero su pierna de apoyo se resbaló y le ocasionó una molestia muscular.

De inmediato, el Tiba se tendió en el césped para recibir la atención médica, en donde los galenos decidieron pedir el cambio, para no correr más riesgos, por lo que fue reemplazado por Ángel Chávez, quien entró al terreno de juego.

¿Quiénes serían las opciones en la defensa para el Clausura 2026?

La realidad es que el Tiba Sepúlveda no era contemplado como parte del esquema titular, en donde Gabriel Milito tendría otras opciones como Luis Romo, José Castillo, Miguel Tapias, Daniel Aguirre y Diego Campillo como centrales para encarar este semestre.