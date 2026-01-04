En el partido ante Leones Negros por el tercer lugar en la Copa Pacífica de cara al Torneo Clausura 2026, Óscar Whalley cometió un error apenas al minuto tres que aprovechó a la perfección Jesús Brígido.

El portero del Club Deportivo Guadalajara estaba muy adelantado de su portería, buscó salir para cortar, no obstante se arrepintió y eso aprovechó el jugador de la Liga de Expasión MX para definir con la pierna izquierda y con eso abrir el marcador.

Cabe mencionar que fue una definición soberbia que quedó marcada por la indecisión de Óscar Whalley, quien por lo que se vio pudo hacer más para evitar la anotación de los Leones Negros.

Las críticas de la afición de Chivas a Óscar Whalley

“Qué estresante es ver a Óscar Whalley saliendo de su área para cortar una jugada… madre mía”.

“No inventen: no fue error de UDG, fue Óscar Whalley quien dejó servido a Jesús Brígido”.

Cabe mencionar que Óscar Whalley será el segundo portero del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026, pero este tipo de errores lo podrían condicionar con Gabriel Milito.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

El debut del Club Deportivo Guadalajara será este sábado 10 de diciembre ante los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.