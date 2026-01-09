Chivas es el equipo más importante de México, por lo que todos aquellos que logran hacer historia con la rojiblanca tienen asegurada la etiqueta de leyendas del futbol nacional, en donde este elemento ya no pudo encontrar cabida en la Liga MX y se tuvo que ir a Liga de Expansión.

Carlos Cisneros pasó de ser una promesa brillante para el futuro del balompié nacional a un jugador más, que no logró despuntar como toda la afición esperaba pese a sus innegables cualidades con el balón.

El Charal fue pieza clave en la obtención de algunos títulos del Guadalajara durante la gestión de Matías Almeyda; sin embargo, su rendimiento fue a la baja, por lo que fue enviado al León de cara al Clausura 2025, permaneciendo un año en el Bajío.

Pese a que el chiverío sigue siendo el dueño de su carta, Carlos Cisneros por fin pudo encontrar un nuevo equipo para continuar su carrera como profesional y ahora lo hará en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

Fue este viernes cuando se confirmó la contratación del canterano rojiblanco con la escuadra melenuda de cara a este Clausura 2026, en donde tratará de demostrar que todavía puede ser desequilibrante pese a tener 32 años.

Carlos Cisneros anotó 13 goles con Chivas

El Charal debutó con el Guadalajara el 17 de febrero del 2013 en el duelo del Clausura 2013 contra el Puebla, bajo la tutela de Benjamín Galindo, pasando a préstamo a otros clubes como Coras o Toluca, pero volviendo al redil, en donde marcó 13 dianas.