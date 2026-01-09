Chivas es el club más grande e importante de México, por lo que el jugar con la rojiblanca es garantía de estar en los reflectores de todo el país e incluso fuera de las fronteras, por lo que Armando González manifestó la postura que está adoptando Ángel Sepúlveda con él desde que llegó como refuerzo para este Clausura 2026.

Desde que se filtró el interés del Guadalajara en hacerse de los servicios del Cuate, se reveló que el exdelantero de Cruz Azul tenía en mente ganarse su boleto al Mundial del 2026, aunque la competencia sea contra la joya goleadora de la cantera rojiblanca.

Sin embargo, eso no significa que haya malos tratos o indiferencia, ya que la Hormiga admitió abiertamente que la competencia por el puesto titular es muy leal, por lo que inclusive Sepúlveda se acerca a darle consejos al juvenil para que siga mejorando.

“La competencia siempre es buena, te ayuda a crecer porque no te dejan relajarte ni un momento, siempre tienes que estar luchando. A Ricardo Marín ya lo conocía. A Sepu, desde que llegó, me trató muy bien y me ha estado dando consejos que me ayudan a mejorar (…) Va a ser una competencia muy buena y que me va a ayudar a crecer como jugador”, declaró el delantero en entrevista para Chivas TV.

Armando González reconoció abiertamente que es perfeccionista, por lo que trata de pedir consejos y seguir aprendiendo de otros futbolistas para seguir puliendo su técnica, ya que quiere seguir progresando como jugador profesional.

“Trato de siempre buscar en qué puedo mejorar, no me quedo con nada. No estoy satisfecho nunca, creo que siempre puedo evolucionar, siempre puedo crecer, siempre puedo aprender algo nuevo que me puede ayudar a mejorar”, concluyó.

¿Por qué en Chivas apostaron por otro delantero como Ángel Sepúlveda?

Debido a la juventud de Armando González, la directiva decidió quitarle responsabilidad al juvenil goleador, por lo que optaron por el fichaje de un veterano, con calidad comprobada y en gran momento para respaldar a la Hormiga, sobre todo tras las salidas de Chicharito y Alan Pulido.