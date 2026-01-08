Gabriel Milito se ha encontrado con un lindo problema para el armado de las alineaciones de cara al Clausura 2026, debido a que tiene a su disposición a dos de los mejores delanteros mexicanos del momento; sin embargo, para el duelo contra Pachuca el elegido sería Ángel Sepúlveda por encima de Armando González.

La Hormiga es el actual campeón de goleo de la Liga MX tras su brillante semestre, mientras que el Cuate es el delantero más regular del futbol mexicano durante los últimos años, por lo que se espera que esa combinación sea una fórmula goleadora para el Rebaño.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez aseguró que la aparente titularidad de Sepúlveda el próximo fin de semana se debería a que Armando González aún no está al cien físicamente debido a que no hizo toda la pretemporada debido a la lesión muscular que le impidió jugar en la Liguilla anterior, negando que el Cuate sea favorito de Milito de cara al arranque del campeonato.

“Me platicaban que debido a la lesión con la que terminó Armando González es muy complicado que arranque de titular. Le harán una valoración para ver en qué condiciones físicas se encuentra, porque sí hizo la pretemporada, pero no al parejo de los demás.

“Ahora apuntaba Ángel Sepúlveda a ser titular. Me dicen que no es que le tome ventaja, sino que es por la lesión“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por el Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos e hidalguenses se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.