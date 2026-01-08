La directiva de Chivas ha estado trabajando fuerte para crear un plantel poderoso que le permita pelear de tú a tú contra las grandes potencias económicas de la Liga MX, por lo que los objetivos cada vez se están haciendo más y más altos dentro de la institución rojiblanca.

Durante el primer semestre de Gabriel Milito al frente del Guadalajara, tanto la directiva, cuerpo técnico y jugadores coincidieron en que la obligación era entrar a la Liguilla de manera directa, lo que lograron tras reponerse a un pésimo arranque de campeonato.

Sin embargo, ahora para el Clausura 2026, se habría revelado que en el chiverío se habrían trazado un objetivo más ambicioso que en el semestre anterior, recordando que el torneo que está por arrancar no tendrá Play-In.

“31 puntos en Chivas como objetivo, el quinto lugar de la tabla general”, reveló brevemente el comunicador Alejandro Ramírez durante la emisión del programa La de Ocho.

¿Cuántos puntos hizo Chivas en el Apertura 2025?

La realidad es que no parece un panorama tan difícil tomando en cuenta el antecedente del torneo anterior, ya que en el Apertura 2025 logró sumar 29 puntos para quedar en sexto lugar, en donde la hazaña fue que el conjunto rojiblanco sumó 24 puntos de los últimos 30 que se pusieron en disputa.