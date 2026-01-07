Chivas ha fracasado en su intención de cerrar el fichaje de un defensa central en este mercado de fichajes, por lo que la afición confiaba en que la apuesta sería jugársela con la cantera, en donde Francisco Méndez era el prospecto más adelantado de las fuerzas básicas, aunque se decidió enviarlo al Necaxa.

Para sorpresa de aficionados y hasta especialistas, el Guadalajara accedió a ceder con opción de compra al Pájaro para que gane confianza con el equipo hidrocálido, escuadra con la que fue anunciado como refuerzo este miércoles.

Sin embargo, el defensor no olvidó que todo su proceso formativo lo hizo en el chiverío, por lo que compartió un mensaje de “adiós”, en donde confirmó que se siente “orgulloso” de haber pertenecido a conjunto tapatío.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida. Chivas fue mi casa durante muchos años, aquí crecí como futbolista y como persona desde muy chico. Me voy agradecido con cada compañero, entrenador y todos los que formaron parte de este camino. Me voy orgulloso de haber vestido estos colores.

“Cierro este capítulo con respeto y gratitud y listo para lo que viene.

Hasta pronto Chivahermanos”, escribió el zaguero que salió sorpresivamente rumbo al conjunto hidrocálido.

Así fue anunciado Francisco Méndez con el Necaxa

Después de que se filtrara la negociación, el conjunto hidrocálido presentó al Pájaro Méndez como refuerzo, en donde mostraron desde su firma de contrato hasta sus primeras palabras como elemento de los de Aguascalientes.

“Hola, Rayos. Soy el Pájaro Méndez y estoy listo para darlo todo por esta camiseta. Fuerza Rayos“, declaró el zaguero en el video difundido por el club rojiblanco.