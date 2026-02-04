Chivas Femenil quiere seguir invictas en el Clausura 2026 de la Liga MX cuando enfrente a Necaxa por la jornada siete en el Estadio Victoria. Por esta razón en Rebaño Pasión repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del conjunto rojiblanco.

No hay dudas de que el equipo de Antonio Contreras no termina de marcar la diferencia esperada debido a que gana, pero con ciertas dudas, ya que sufre ante rivales de menor nivel y no termina de dominar los partidos. A pesar de esta actualidad, las chingonas se ubican en la tercera posición 16 puntos.

Cabe destacar que Chivas Femenil viene de superar a León por 3-1 gracias a los goles de Samantha López, Cristina Ferral y Carolina Jaramillo. Enfrente estará un Necaxa que viene de perder por 5-0 ante Mazatlán.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Necaxa por el Clausura 2026?

El partido de Chivas Femenil ante Necaxa por la jornada siete del Clausura 2026 se llevará adelante mañana jueves 5 de febrero en el Estadio Victoria. El partido está pactado para que comience a las 18:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Necaxa vs. Chivas Femenil?

El encuentro entre Chivas Femenil y Necaxa se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por el canal de La Liga MX Femenil en YouTube y en VIX+. Obviamente en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en la jornada cuatro del Clausura 2026.