Chivas estrenó este sábado ante el Atlético San Luis su tercer uniforme del Clausura 2026, una prenda que sorprendió a propios y extraños y que de inmediato dividió opiniones. El color azul, completamente ajeno a la tradición rojiblanca, generó debate entre la afición, que si bien entendió el carácter alternativo del jersey, no terminó de aceptarlo del todo.

El nuevo jersey de Chivas es azul.

Cuando parecía que esa sería la última prenda presentada por Puma antes de que finalice su contrato con el Guadalajara en verano, apareció una camiseta más, la cual ya se encuentra a la venta en Estados Unidos. Al igual que el uniforme azul, este nuevo jersey es conmemorativo del 120 aniversario del Club, aunque su recepción no ha sido la esperada.

La nueva camiseta también ha provocado un fuerte rechazo entre los aficionados, principalmente por su diseño. Se trata de un jersey completamente rojo, con apenas algunos detalles blancos en el cuello, pero lo que más ha generado molestia es que el logotipo de Puma es más grande que el propio escudo de Chivas, ocupando gran parte del pecho.

Otro punto que no cayó nada bien fue el precio. Esta camiseta, que por ahora solo se comercializa en Estados Unidos, tiene un costo de 40 dólares, lo que terminó por aumentar el descontento. En este caso, la reacción negativa ha sido incluso mayor que con el uniforme azul, el cual, pese a todo, sí encontró un sector de la afición que salió a defenderlo.

Chivas dejará de usar el uniforme azul durante varias semanas

Chivas ya tiene definido el uniforme para su visita al Mazatlán, en la que utilizará el jersey blanco de visitante. Esto implica que el uniforme azul no volverá a verse en varias semanas, ya que ante el América se utiliza tradicionalmente el rojiblanco y frente a Cruz Azul será necesario evitar colores similares. Por ello, la siguiente aparición del jersey azul podría darse hasta el duelo contra Toluca.