Chivas atraviesa un momento muy positivo tanto en lo colectivo como en lo individual, con varios jugadores mostrando un nivel tan alto que ya están llamando la atención del seleccionador nacional, Javier Aguirre. Sin embargo, no todos los elementos del plantel han logrado responder a las expectativas, algo que la afición rojiblanca no deja pasar por alto.

La afición no perdonó al Tiba.

Uno de los casos más señalados es el de Gilberto Sepúlveda, quien desde la llegada de Gabriel Milito prácticamente no ha tenido oportunidades en la zaga del Guadalajara. La mala fortuna también ha jugado en su contra, ya que cuando parecía que poco a poco podía empezar a sumar minutos, sufrió una lesión importante en la pretemporada previa al Clausura 2026, motivo por el cual aún no ha disputado ni un solo minuto en el torneo.

La afición no ha sido indulgente con esta situación, ni siquiera tratándose de su cumpleaños. Este miércoles, Chivas publicó una felicitación para el Tiba Sepúlveda, pero la respuesta fue inmediata y contundente, con decenas de comentarios pidiendo su salida del club o, al menos, que no sea considerado por Gabriel Milito en lo que resta de su contrato.

Cabe recordar que Gabriel Milito sí contemplaba a Sepúlveda para el Clausura 2026, aunque no como titular indiscutible, sino como una opción de recambio. Esto cobraba mayor relevancia considerando que la directiva decidió no fichar a ningún defensa central, pese a ser una petición expresa del estratega argentino. Lamentablemente, la lesión obligó a frenar cualquier posibilidad inmediata, por lo que habrá que esperar para ver si logra tener oportunidades más adelante.

Gilberto Sepúlveda deberá ajustar su estilo de juego a lo que pide Gabriel Milito

Una de las principales características del proyecto de Gabriel Milito es la polivalencia de sus futbolistas, ya que prácticamente todos pueden desempeñarse en dos o más posiciones, lo que permite múltiples variantes tácticas. Gilberto Sepúlveda, en cambio, tiene un perfil muy marcado de defensa central clásico, por lo que, si quiere volver a tener minutos, deberá adaptarse a salir jugando desde el fondo y colaborar más en la construcción ofensiva, una exigencia clave en el modelo del actual cuerpo técnico.