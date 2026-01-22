Chivas tuvo un brutal inicio del Clausura 2026 luego de haber ganado tres de tres frente a Pachuca, FC Juárez y Querétaro. En medio de este contexto ya hay jugadores que saben muy bien que podrían salir del Guadalajara ni bien termine el torneo por falta de minutos y ellos son Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda.

El Rebaño Sagrado llevó adelante una brutal limpia que diagramó y aprobó Gabriel Milito previo a iniciar la pretemporada. La lista de 10 jugadores la conformaron: Isaác Brizuela, Chicharito Hernández, Cade Cowell, Raúl Martínez, Luis Olivas, Érick Gutiérrez, Alan Pulido, Eduardo García, Leonardo Sepúlveda y Teun Wilke.

A pesar la limpia que hubo el Guadalajara tuvo un impresionante inicio de campeonato debido a que ganó sus primeros tres partidos y es líder en solitario del Clausura 2026. En medio de este contexto, ya comienzan a analizarse los jugadores que serán tenidos en cuenta para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Gilberto Sepúlveda se recupera de la lesión. (Foto: IMAGO7)

Jesús Bernal en el Trabuco rojiblanco reveló que Miguel Tapías podría ser uno de los cepillados ante la falta de minutos, por lo que tendrá que exigirse más si aspira a quedarse en el Rebaño Sagrado tras haber llegado para el Clausura 2025. En la misma sintonía se encuentra Gilberto Sepulveda, quien tiene un panorama más complicado porque es la última opción para Gabriel Milito porque la línea defensiva titular está conformada por Daniel Aguirre, Luis Romo y José Castillo, mientras que los suplentes de primer a último lugar es de la siguiente: Diego Campillo, quien puede jugar de líbero, Miguel Tapias, como stopper por izquierda, Miguel Gómez, como stopper por derecha, y el Tiba sería la última opción.

Miguel Tapias podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cuántos minutos jugó Gilberto Sepúlveda en las Chivas de Gabriel Milito?

Con Gabriel Milito como entrenador Gilberto Sepúlveda pasó de titular indiscutido a suplente en Chivas. En el Apertura 2025 jugó 441 minutos en nueve partidos, mientras que en la Leagues Cup 2025 vio acción en tres juegos para sumar 238 minutos. En el Clausura 2026 aún no vio acción porque se está recuperando de un esguince de tobillo.

¿Cuántos minutos jugó Miguel Tapias en las Chivas de Gabriel Milito?

Miguel Tapias con Gabriel Milito tuvo la misma cantidad de minutos que el Tiba Sepúlveda, pero no es señalado como el culpable de las derrotas del Guadalajara. En la Leagues Cup 2025 sumó 270 minutos en tres partidos, mientras que en el Apertura 2025 sumó 445.