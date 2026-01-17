Chivas ha tenido un espectacular arranque de torneo que está causando revuelo entre aficionados y especialistas por los buenos resultados y por el rendimiento del equipo que comanda Gabriel Milito, por lo que los rojiblancos han comenzado a instalarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

El Guadalajara marcha con paso perfecto, por lo que ahora tratará de sumar su tercer triunfo en fila frente al Querétaro, escuadra que sigue tratando de encontrar regularidad en la Liga MX, ahora bajo la tutela del entrenador Esteban González.

El chiverío y Toluca son los únicos equipos que han tenido arranque perfecto, por lo que es necesario seguir cosechando puntos que acerquen a la calificación lo más rápido posible, pensando en que la recta final del torneo se jugará sin seleccionados.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026 EN VIVO

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.