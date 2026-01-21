Chivas Femenil ha tenido un arranque por demás positivo en el Clausura 2026, manteniéndose invicto tras las primeras jornadas con dos victorias y un empate. El equipo rojiblanco ha mostrado solidez y buen funcionamiento, pero la ambición es clara: seguir escalando posiciones en la Tabla General, y esta tarde frente al Querétaro se presenta una oportunidad inmejorable para hacerlo.

Chivas Femenil juega contra Querétaro.

Actualmente, el Guadalajara Femenil marcha en el octavo lugar de la clasificación, situación que se explica en gran parte porque tiene un partido pendiente en comparación con los equipos que están por encima. De ganar este encuentro, las rojiblancas podrían escalar hasta el segundo puesto, y aunque una goleada de siete goles o más luce complicada, no es imposible. En cualquier escenario, los tres puntos las catapultarían a la parte alta de la tabla.

Del otro lado, Querétaro Femenil vive un panorama muy distinto, ubicándose en el lugar 16 de la Tabla General tras sufrir tres derrotas consecutivas y haber recibido nueve goles. Sin demeritar al rival y esperando que Antonio Contreras y sus jugadoras no caigan en exceso de confianza, todo apunta a que el Guadalajara podría conseguir una victoria sin mayores complicaciones en el Estadio Akron.

¿Va por TV abierta el Chivas Femenil vs Querétaro?

Esta es una de las preguntas más frecuentes entre la afición de Chivas Femenil, especialmente por los constantes cambios en los derechos de transmisión. Lamentablemente, el partido no será transmitido por TV Abierta. Sin embargo, sí existen opciones gratuitas para verlo en vivo, ya que además de Prime Video y Fox One, el encuentro también estará disponible en la plataforma Tubi.

¿A qué hora se juega Chivas Femenil vs Querétaro en el Clausura 2026?

El partido entre Chivas Femenil y Querétaro, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, se disputará este miércoles 21 de enero a las 7:06 pm en el Estadio Akron. Un horario ideal tanto para la afición que pueda asistir al estadio como para quienes prefieran seguirlo desde casa al terminar la escuela o la jornada laboral.