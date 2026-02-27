Los disturbios que se vivieron el pasado fin de semana en México han quedado en el pasado y la Liga MX ha decidido que los partidos que quedaron pendientes comiencen a disputarse, por lo que el duelo más atractivo es sin duda el Clásico Nacional entre Chivas Femenil y el América.

Originalmente este compromiso estaba pactado a disputarse el domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, los actos de violencia que se suscitaron en diversos puntos del país, principalmente en el estado de Jalisco, impidieron que pudiera llevarse a cabo dicho partido.

Es por eso que la Liga MX Femenil por fin decidió designar la fecha en la que el Clásico Nacional se llevará a cabo y será el próximo martes 10 de marzo a las 19:07 horas en la cancha del Estadio Akron, así se confirmó en un comunicado de prensa.

Sin embargo, este cambio implicará que haya otros ajustes en el calendario, ya que el Guadalajara tenía agendado su duelo de la jornada 11 contra FC Juárez para el 11 de marzo, por lo que se recorrió para disputarse hasta el 20 de abril en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Por qué no se agendó el Clásico Nacional para el último fin de semana de febrero?

La Liga MX no puede asignar ningún compromiso oficial en dicho lapso debido a que en futbol femenil se encuentra en pausa por una Fecha FIFA, por lo que el regreso a la actividad se suscitará hasta precisamente el 10 de marzo.