Por medio de redes sociales, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 dio a conocer su convocatoria para su gira por Estados Unidos los primeros días de marzo, donde encarará dos partidos de preparación con el representativo de dicho país.
La entrenadora, Vanesa Martínez, consideró a 26 futbolistas para concentrar en el Centro de Alto Rendimiento, aunque despues la lista se reducirá a 22 jugadoras antes de viajar a Florida.
Dentro de la convocatoria destacan tres elementos del Club Deportivo Guadalajara Femenil: Celeste Espino, Denise Castro e Isabela Esquivias, quienes viven un gran momento futbolístico bajo el mando de Antonio Contreras.
Cabe mencionar que los compromisos de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 ante Estados Unidos se llevarán a cabo el martes 3 y viernes 6 de marzo.
La convocatoria completa del TRI Femenil Sub-23
Kayla Álvarez
Celeste Espino
Victoria López
Paola Manrique
Karol Bernal
Natalia Colín
Carol Cázares
Isabela Esquivias
Liliana Fernández
Alexandra Godínez
Jana Gutiérrez
Sydney Becerra
Natalia Coury
Alejandra Lomelí
Lourdes Martínez
Xcaret Pineda
Nicole Pérez
Ella Sánchez
Denise Castro
Maribel Flores
Andrea Frías
Paola García
Natalia Mauleon
Mailin Orozco
Mayalu Rausch
Valerie Vargas