Por medio de redes sociales, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 dio a conocer su convocatoria para su gira por Estados Unidos los primeros días de marzo, donde encarará dos partidos de preparación con el representativo de dicho país.

La entrenadora, Vanesa Martínez, consideró a 26 futbolistas para concentrar en el Centro de Alto Rendimiento, aunque despues la lista se reducirá a 22 jugadoras antes de viajar a Florida.

Dentro de la convocatoria destacan tres elementos del Club Deportivo Guadalajara Femenil: Celeste Espino, Denise Castro e Isabela Esquivias, quienes viven un gran momento futbolístico bajo el mando de Antonio Contreras.

Cabe mencionar que los compromisos de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 ante Estados Unidos se llevarán a cabo el martes 3 y viernes 6 de marzo.

La convocatoria completa del TRI Femenil Sub-23

Kayla Álvarez

Celeste Espino

Victoria López

Paola Manrique

Karol Bernal

Natalia Colín

Carol Cázares

Isabela Esquivias

Liliana Fernández

Alexandra Godínez

Jana Gutiérrez

Sydney Becerra

Natalia Coury

Alejandra Lomelí

Lourdes Martínez

Xcaret Pineda

Nicole Pérez

Ella Sánchez

Denise Castro

Maribel Flores

Andrea Frías

Paola García

Natalia Mauleon

Mailin Orozco

Mayalu Rausch

Valerie Vargas