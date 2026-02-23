Uno de los jugadores que no para de dar qué hablar en el extranjero es Ronaldo Cisneros quien en Costa Rica se reencontró con su nivel gracias a Alajuelense. Por otro lado, el fin de semana volvió a anotar en la derrota ante Saprissa y se mantiene como líder de goleo en el extranjero en este inicio del 2026.

Tras ser campeón con Matías Almeyda en la Concachampions 2017, el exatacante rojiblanco tuvo su mejor momento de la mano de Veljko Paunovic, pero tras su salida su carrera en el Rebaño Sagrado fue hacia abajo. Salió a Querétaro, no marcó la diferencia, batalló en la Sub-21 y, como decíamos, tuvo un renacer futbolístico en el que se consagró campeón de todo lo que disputó con los Rojinegros, por lo que se especuló con su posible regreso a México para jugar con Leones Negros en la Liga de Expansión MX.

Finalmente, Ronaldo Cisneros se quedó en Alajuelense y recibió con los brazos abiertos a Ángel Zaldívar. El sábado Cisneros volvió a dar de qué hablar debido a que anotó el empate parcial de la derrota que sufrió contra Saprissa.

Ronaldo Cisneros da de qué hablar en Costa Rica. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, el exatacante de Chivas no para de dar de qué hablar debido a que es líder de goleo en la liga costarricense. Comparte el primer lugar en la tabla de goleo con cuatro goles junto a Fernando Lesme y Brian Martínez.

Los números de Ronaldo Cisneros en Costa Rica

En el presente torneo Ronaldo Cisneros lleva anotado cuatro goles en ocho partidos tras sumar 584 minutos en el Clausura 2026. Por otro lado, desde que llegó a los Rojinegros anotó 13 goles en 31 partidos tras sumar 2130 minutos de juego.