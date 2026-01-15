En todas partes del mundo siempre hay un exjugador del Guadalajara que da de qué hablar con sus goles. Tal es el caso de Ronaldo Cisneros quien reaparición con un golazo para el empate parcial de Alajuelense ante Liberia en la jornada uno del Clausura 2026 de la Liga de Costa Rica. No hay que olvidarse que el exjugador de Chivas fue clave para ser campeón en el último semestre del 2025.

El futbolista formado en Santos Laguna llegó con grandes expectativas, pero se fue por la puerta de atrás sin marcar la diferencia. En Querétaro su suerte cambió debido a que apenas vio un puñado de minutos en la Liga MX.

En Costa Rica, Ronaldo Cisneros volvió a recibir una nueva oportunidad de parte del futbol porque con Alajuelense volvió a tener un renacer. En el 2025 llegó y no paro de anotar goles para terminar de ser pieza clave para consagrarse campeón en el Apertura 2025.

Ronaldo Cisneros no para de anotar goles en el extranjero. (Foto: IMAGO7)

Esta noche disputó la jornada uno del Clausura 2026 y anotó un verdadero golazo ante Liberia de local. El ex-Chivas recibió en el área, perdió el balón y en una carambola lo recuperó. Sin embargo, cuando todos hubiera pateado a portería, él decidió regatear al portero, que quedó en ridículo, y con la portería vacía anotó el 1-0 parcial.

¿Ronaldo Cisneros regresa a la Liga MX?

El pasado martes David Medrano dio a conocer que Ángel Zaldívar tenía todo acordado para jugar en Alajuelense, pero que Ronaldo Cisneros podría regresar a México. “En Costa Rica se informa que la Liga Deportiva Alajuelense ha llegado a un acuerdo prácticamente para llevar al Chelo Zaldívar luego de que no encontró equipo en el futbol mexicano y de que pudiera ser compañero de Ronaldo Cisneros. Aunque Ronaldo Cisneros está en pláticas con los Leones Negros de la Ciudad de Guadalajara”, reportó el periodista de Azteca 7 en su canal de YouTube.