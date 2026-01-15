Esta tarde Chivas fue notificado que deberá ceder a ocho jugadores a la gira que llevará adelante la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia. Los futbolistas son piezas claves en el equipo de Gabriel Milito, por lo que en Rebaño Pasión decidimos repasar los motivos por los que los jugadores rojiblancos fueron tenidos en cuenta por el Vasco Aguirre.

Raúl Rangel

Raúl Rangel nuevamente convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores que en Chivas ha sido clave para mantener la portería en cero es Raúl Rangel. El Tala es uno de los futbolistas que es convocado con regularidad en la Selección Mexicana y no es casualidad. Con el portero del Guadalajara el Vasco tiene garantizado buena performance bajo los tres palos, gran juego aéreo para descolgar balones y precisión con el juego de pies. En estas dos últimas facetas el guardameta rojiblanco le saca una buena ventaja a Luis Ángel Malagón y a Carlos Acevedo.

Richard Ledezma

Richard Ledezma busca ser parte del Clásico Nacional contra el América. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores que pedía al menos una convocatoria por el nivel que venía mostrando en Chivas y las dificultades para suplir la ausencia de Rodrigo Huecas en la Selección Mexicana era Richard Ledezma. El lateral derecho del Guadalajara fue líder en asistencias en el primer semestre con cinco pases gol. En el Clausura 2026 marcó la diferencia ante Pachuca y FC Juárez con velocidad, control orientado y regate. De no mediar nada extraño Richy irá al Mundial 2026 y será titular el próximo 11 de junio cuando México debute ante Sudáfrica en el Grupo A en el Estadio Azteca.

Bryan González

Bryan González convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Bryan González fue otro de los jugadores que llegó a Chivas en el Apertura 2025 y enamoró a la afición por dejar todo en cada partido. El defensa merecía al menos un llamado a la Selección Mexicana tras anotar dos goles y dar dos asistencias en su primer campeonato con el Guadalajara. Es un futbolista que no para de correr y que cubre bien todo el carril izquierdo. Es un hecho que corre detrás para llegar al Mundial 2026, pero Mateo Chávez acaba de ganarse la titularidad en AZ Alkmaar, mientras que Jesús Gallardo no para de jugar con el Toluca Bicampeón. Competencia difícil, pero con argumentos para pelear por un lugar.

Luis Romo

El capitán de Chivas nuevamente convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Luis Romo es uno de los jugadores que tuvo un inicio malo en el Apertura 2025 y que lamentablemente la Selección Mexicana sufrió con un error en el empate ante Ecuador en el Estadio Akron. Su buen cierre en el 2025 y el gran inicio en el 2026 le hacen ganarse una nueva oportunidad para ser considerado por el Vasco Aguirre. Un gran motivo por el que también es tenido en cuenta es su polifuncionalidad.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez jugó dos partidos con Chivas y fue convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Brian Gutiérrez acaba de llegar a Chivas y no para de dar de qué hablar en cada uno de los partidos que disputó en la Liga MX. Se sabe muy bien que el mediocampista rojiblanco ya era seguido por Javier Aguirre desde que está en la MLS especialmente porque a la Selección Mexicana le aportaría tiro de larga distancia, quites, pase entre líneas y llegada al área.

Roberto Alvarado

A pesar de no tener un buen inicio en Chivas, Roberto Alvarado fue convocado al Tri. (Foto: IMAGO7)

Roberto Alvarado no vive su mejor momento en Chivas, pero es un hecho que de no mediar nada extraño jugará el Mundial 2026. Lo que justifica que el futbolista rojiblanco esté en la Selección Mexicana es una gran labor al momento de defender porque ha ayudado a Jorge Sánchez y Kevin Álvarez en cada partido.

Armando González

Armando González nuevamente convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

La actualidad de Armando González hace caer de maduro que Javier Aguirre lo llame, especialmente ante la ausencia de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Julián Quiñones. La Hormiga anotó 13 goles en el Apertura 2025 y arrancó el Clausura 2026 con una anotación ante Pachuca. Es muy difícil que esté en el Mundial 2026 cuando German Berterame puede darle a Javier Aguirre más alternativa al momento de jugar.

Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda fue convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Ángel Sepúlveda salió de Cruz Azul para ganar más minutos en Chivas y con lo poco que ha hecho se ganó nuevamente la consideración de Javier Aguirre. El Cuate no solo puede jugar como centrodelantero, sino que además es un futbolista que sabe pivotear por lo que puede jugar unos metros más abajo o tirase a un costado para dar otro tipo de alternativas para él asistir. Sin embargo, es difícil que esté en el Mundial 2026 por la competencia que hay.