La directiva de Chivas no ha dejado de mover fichas en el mercado, especialmente para encontrarle salida a Alan Pulido, delantero que no entra en los planes de Gabriel Milito y cuyo sueldo representa una carga importante para el club. Aunque el jugador no había mostrado disposición para facilitar su salida, negándose incluso a reducir su salario, en las últimas horas una opción que parecía descartada volvió a tomar fuerza y podría ser definitiva.

Se trata de Cruz Azul, equipo que atraviesa una reconfiguración ofensiva tras la salida de Ángel Sepúlveda y con la venta de Mateusz Bogusz prácticamente cerrada. La Máquina necesita con urgencia un delantero, y aunque el principal objetivo parecía ser el colombiano Miguel Borja, los reportes más recientes señalan que esa negociación se complicó, dejando a los Celestes sin muchas alternativas claras.

En ese escenario, Alan Pulido vuelve a aparecer en el radar. Cruz Azul es un club con la capacidad económica para absorber su salario sin mayores problemas, mientras que Chivas estaría dispuesto a prestarlo y no venderlo, considerando que al atacante le restan apenas 11 meses de contrato. Desde el punto de vista financiero, no existiría ningún obstáculo real para que la operación avance.

Sin embargo, el gran foco rojo está en lo deportivo. Pulido viene de casi seis meses de inactividad y en el último año su aporte ofensivo con Chivas ha sido mínimo. A eso se suma una actitud poco comprometida que ha generado dudas en el entorno rojiblanco, por lo que apostar por él representa un riesgo alto y costoso, factor que podría frenar a Cruz Azul.

¿Cuándo cierran los registros de nuevos fichajes para el Clausura 2026?

Por ahora, el tiempo juega a favor de ambos clubes. El cierre de registros en la Liga MX está programado hasta el 9 de febrero, prácticamente dentro de un mes. Esto abre la puerta para que Chivas y Cruz Azul sigan negociando condiciones y escenarios, por lo que no se puede descartar que Alan Pulido salga del Guadalajara en las próximas semanas.