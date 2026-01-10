Luego de la victoria de Chivas sobre los Tuzos del Pachuca en la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026, Gabriel Milito habló en rueda de prensa y fue cuestionado sobre la situación de Alan Pulido y Erick Gutiérrez, a los cuales la directiva les está buscando equipo.

El entrenador argentino fue claro con este tema en conferencia, afirmando que ninguno de los dos elementos será considerado para el Torneo Clausura 2026 y reveló que fue él quien habló con ellos para hacerles saber su decisión.

“Con relación a los jugadores que no están en la plantilla. Hemos conversado con todos, el club y yo en lo personal con cada uno de ellos; les expliqué la situación, como tiene que ser, dándole mis argumentos de por qué no iban a continuar“, comentó Gabriel Milito.

“Obviamente, el jugador tiene dos opciones, entenderla o no entenderla, pero la decisión era clara, era firme, y necesitábamos producir estas modificaciones que hicimos, pensando siempre en lo mejor para el club y también de alguna manera pensando en lo mejor para los jugadores que les tocó salir. Hemos sido claros en el sentido de que iban a comenzar relegados, entonces los invité de alguna manera a que provocaran una salida para poder ir a otro club y al tener participación que tal vez con nosotros no iban a tener”, agregó.

Cabe mencionar que Erick Gutiérrez podría continuar su carrera en los Tuzos del Pachuca, pues en los últimos días se ha mencionado que los de la Bella Airosa están interesados en su regreso, mientras que con Alan Pulido sigue sin haber ofertas por él debido a que no quiere reducir su sueldo.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras la victoria ante los Tuzos del Pachuca, el Club Deportivo Guadalajara comenzará su partipación para enfrentar este martes 13 de enero a Bravos de Juárez, dentro de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026, a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.