El Club Deportivo Guadalajara debutó con el pie derecho en el Torneo Clausura 2026 tras vencer 2-0 a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Akron. Si bien, fue una actuación redonda la de Chivas frente al conjunto de la Bella Airosa, sobre sale la participación de Brian Gutiérrez, uno de los refuerzos de Gabriel Milito para esta campaña y en X lo llenaron de elogios.

“Brian Gutiérrez va a dar mucho de qué hablar en la Liga MX”, dijo Adrián Esparza, reportero dd TUDN, mientras que Andrés Vaca, narrador estelar de dicha empresa escribió: “Juega muy bien Brian Gutiérrez gratamente sorprendido”.

“Cayó redondo al estilo y plantilla. Respondiendo a la primera, Brian Gutiérrez”, “No me quiero ilusionar, pero lo que está jugando hoy las Chivas con Brian Gutiérrez, “Hormiga”, “Piojo”, Aguirre”, son otros comentarios sobre el mediocampista que llegó procedente del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS).

Cabe mencionar que Brian Gutiérrez fue clave en el primer gol del Club Deportivo Guadalajara contra los Tuzos del Pachuca, pues al minuto 17 fue quien asistió a Armando “Hormiga” González para que marcará su primer tanto en el campeonato.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Cabe mencionar que Chivas regresa a la actividad el martes 13 de enero ante Bravos de Juárez, como parte de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026, a celebrarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Señalar que ambos equipos buscarán su segundo triunfo en el certamen ya que los fronterizos también ganaron en su debut en el Torneo Clausura 2026 frente a Mazatlán FC por marcador de 1-2.