Chivas tiene en mente superar, y por mucho, lo hecho en el Apertura 2025 en este Clausura 2026, por lo que ya arrancaron su participación en el torneo con el pie derecho, en donde Armando González ha vuelto a demostrar que está en plan grande.

La Hormiga se convirtió en el mejor goleador mexicano de la Liga MX al proclamarse campeón de goleo el semestre anterior con 12 dianas, por lo que las esperanzas de trascender del Guadalajara pasan por los botines de su juvenil atacante.

En el minuto 17 del partido, Richy Ledezma mandó un pase filtrado entre los defensores del Pachuca para la llegada por sorpresa de Brian Gutiérrez, quien impactó buscando habilitar a Armando González, en donde un desvío de un defensor le dejó la pelota a merced de la Hormiga que solamente la mandó a guardar.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 del Guadalajara se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, compromiso que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.