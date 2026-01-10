Chivas ha regresado a la actividad en el Clausura 2026 y con ello también vuelve la ilusión de más de 40 millones de aficionados en todo México para ver nuevamente campeón al equipo más grande del país, en donde el camino no fue sencillo al enfrentarse en la primera jornada al Pachuca.

El Guadalajara tiene hambre de revancha tras el fracaso del Apertura 2025, por lo que Gabriel Milito ha depurado su plantel y tratará de alcanzar la gloria con la escuadra rojiblanca pese a las dificultades del calendario e inclusive, por la pérdida de sus seleccionados para la recta final del campeonato.

Tabla de posiciones actualizada del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 del Guadalajara se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, compromiso que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.