La delincuencia es un mal que se está expandiendo en diversos rincones de México y en esta ocasión el exjugador de Chivas, Eduardo López, se convirtió en la víctima al sufrir un asalto a uno de sus negocios ubicados en Pachuca.

La Chofis se alejó de los reflectores desde finales del año pasado cuando rescindió su contrato con los Tuzos, por lo que seguiría viviendo en la Bella Airosa, en donde habría colocado algunos negocios para seguir generando ingresos en esta etapa de su carrera.

Aunque el exjugador del Guadalajara no dio detalles sobre el percance, compartió algunos videos de las cámaras de vigilancia de su negocio, en donde se aprecian a unas personas robando el lugar, inclusive indicó que ofrece recompensa para poder localizar a los ladrones.

El establecimiento del que sería propietario el exjugador del Guadalajara se trataría de un centro nocturno ubicada en una de las zonas más ostentosas de la ciudad de Pachuca, aunque dicha información no ha sido confirmada por el propio jugador.

Chofis prometió volver a las canchas

Hace unas semanas, Eduardo López subió un video en su cuenta de Instagram en donde confirmó que no estaba retirado del futbol profesional y que ya estaba poniéndose a tono para poder retomar su carrera, aunque no ha podido encontrar nuevo equipo.

Hay que recordar que al ser un jugador libre, tiene la oportunidad de seguir negociando con cualquier club de la Liga MX, ya que al no tener contrato tiene hasta el 6 de marzo para poder inscribirse con otra institución.