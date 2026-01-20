Eduardo López es uno de los futbolistas más talentosos que ha surgido de la cantera de Chivas en los últimos años, en donde su calidad es innegable; sin embargo, por cuestiones extracancha su carrera ha ido en picada, aunque por fin reapareció para dar detalles sobre su futuro.

En octubre del 2025, el Pachuca hizo oficial la desvinculación del canterano del Guadalajara sin entrar en detalles, aunque en su momento se rumoró que se debió a una mala relación entre el futbolista y el entonces entrenador de los Tuzos, Jaime Lozano, aunque dicha versión nunca se ha confirmado.

Es por eso que este martes, la Chofis reapareció en sus redes sociales con un mensaje al público confirmando que su plan es continuar con su carrera de futbolista profesional y que se está preparando físicamente para asumir dicho desafío, aunque no dio indicios del equipo con el que continuaría en activo.

“Hola, amigos. ¿Cómo andan? Simplemente para saludar y hacer un comentario. Me han llegado muchos mensajes de si voy a seguir jugando y la verdad, sí. Ahorita solo hice un parón por temas muy personales.

“Estoy preparándome desde hace rato, así que sí voy a seguir jugando y muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que me han mandado. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho”, dijo el canterano del Rebaño en su cuenta de Instagram.

Chofis presume parte de su entrenamiento para volver a las canchas

El mediocampista mostró en sus historias de Instagram algunos de los ejercicios de fuerza que está realizando en estos días antes de retomar su carrera como futbolista profesional.

¿Cómo le fue a la Chofis en Chivas?

El canterano debutó en el 2013; sin embargo, fue hasta el 2015 que su carrera despuntó bajo la tutela de Matías Almeyda, quien supo explotar el talento del canterano convirtiéndolo en uno de los motores ofensivos del Guadalajara que conquistó Liga, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.