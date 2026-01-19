El Club Deportivo Guadalajaralleva paso perfecto en el Torneo Clausura 2026, pues han ganado sus tres partidos (Pachuca, Juárez y Querétaro), por lo que se ubican en la cima de la tabla general con nueve puntos.

Derivado a esta situación, Luis Romo compartió un mensaje de advertencia al resto de las escuadras del futbol mexicano que buscarán levantar el título previo a la Copa del Mundo, la cual será organizada por nuestro país junto con Estados Unidos y Canadá.

“Gran comienzo con 3/3, seguir disfrutando el día a día y cada vez más fuertes. Vamos las Chivas”, publicó el mediocampista mexicano en su cuenta oficial de Instagram antes de concentrar con la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara tiene dos unidades más que el segundo lugar en la tabla general: Toluca y tres puntos más que Monterrey, Cruz Azul y Atlas, los cuales son terceros, cuartos y quintos, y siete unidades más que el América, quien es antepenúltimo.

La publicación de Luis Romo tras el paso perfecto de Chivas en el Clausura 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad el sábado 31 de enero cuando se enfrenten en calidad de visitante al Atlético de San Luis, como parte de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, a disputarse a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.