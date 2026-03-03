Chivas no solo cayó ante Toluca este sábado, sino que perdió nuevamente a Luis Romo por lesión, una noticia que terminó siendo más dolorosa que el propio resultado. El mediocampista reaparecía tras la molestia sufrida ante Mazatlán, pero volvió a salir con problemas físicos, lo que inevitablemente abre la sospecha de una recaída o, en el peor de los escenarios, de un regreso anticipado sin estar al 100% desde el punto de vista competitivo.

Luis Romo podría perderse incluso el torneo completo por lesión.

Ante el hermetismo del club, el usuario de Twitter Charlito, aficionado rojiblanco y fisioterapeuta, ofreció un análisis basado en lo observado durante el partido. Cabe recordar que Chivas no ha emitido un parte médico detallado sobre su capitán, por lo que él mismo aclara que está especulando sobre lo que sí sabemos. En su publicación, el especialista señala que es probable que el regreso de Romo se haya adelantado, situación que habría incrementado el riesgo de una nueva lesión muscular.

Según explica, lo más factible es que Romo haya cumplido apenas el tiempo mínimo estimado de recuperación tras el desgarre inicial ante Mazatlán y que, médicamente, estuviera apto. Sin embargo, tener el alta médica no necesariamente implica contar con el alta deportiva. La readaptación al esfuerzo competitivo requiere más tiempo para equilibrar cargas entre la pierna lesionada y la sana, que durante la rehabilitación asume exigencias distintas. Sin esa fase completa, el riesgo de recaída aumenta considerablemente.

A pesar del análisis crítico, Charlito cerró su mensaje con un tono alentador. Aclarando en todo momento que se trata de una opinión basada en lo visto en cancha y no en información oficial, estima que Luis Romo podría estar recuperado a mediados o finales de marzo. En ese escenario, lo más prudente para el cuerpo médico del Guadalajara y para el propio futbolista sería reaparecer después de la Fecha FIFA, minimizando cualquier posibilidad de una nueva recaída.

El gran temor de Luis Romo es perderse el Mundial por culpa de una lesión

A 100 días del Mundial, el mayor temor del capitán rojiblanco es quedar fuera de la convocatoria por culpa de una lesión. No solo por la posible duración del proceso de recuperación, sino porque la falta de ritmo competitivo puede pesar en la evaluación final del cuerpo técnico. Si el pronóstico optimista se cumple y Romo regresa a inicios de abril, tendría alrededor de cinco semanas de competencia de alto nivel para cerrar el torneo, un margen que podría resultar determinante en su carrera rumbo a la Copa del Mundo.