Armando González vive una temporada de ensueño. En su primer torneo como delantero titular de Chivas, la Hormiga se proclamó Campeón de Goleo de la Liga MX, un logro que lo catapultó de promesa a realidad consolidada. Ese rendimiento lo ha colocado inesperadamente en la conversación rumbo al Mundial, como una opción de última hora que empieza a ganar fuerza dentro del análisis del cuerpo técnico nacional.

Más allá de su cuota goleadora general, existe una virtud específica que podría inclinar la balanza a su favor: su eficacia en el juego aéreo. De acuerdo con un conteo de la cuenta especializada Statisticks, si hay un rubro en el que nadie lo supera en la Liga MX, es en los goles de cabeza. Este recurso, cada vez más determinante en partidos cerrados, se ha convertido en una de sus principales cartas de presentación.

Según dicho registro, Armando González es el máximo anotador de cabeza en el futbol mexicano durante la temporada 2025/2026, con 7 tantos. Supera a otros especialistas en el remate aéreo como Facundo Aldama, que suma 5; a Joao Pedro, con 4; y a Germán Berterame, uno de sus competidores por un lugar en el Mundial, que tiene 3 goles de cabeza. Este dato no es menor: en un contexto internacional donde los detalles marcan diferencias, contar con un delantero dominante en el juego aéreo puede ser un recurso táctico invaluable, especialmente considerando el estilo de la Selección Mexicana.

Si bien Raúl Jiménez, habitual titular del Tri, también destaca por su fortaleza aérea, la presencia del atacante rojiblanco ofrecería una variante adicional. En partidos trabados, donde el gol depende de centros laterales o jugadas a balón parado, el remate de cabeza suele ser el factor decisivo. En ese escenario, la especialidad de la Hormiga podría convertirse en un argumento sólido para su convocatoria.

Armando González pronto tendrá que competir por un puesto con Santiago Giménez

La competencia, sin embargo, está lejos de simplificarse. Armando González pronto tendrá que medirse directamente con Santiago Giménez, quien se encuentra en la fase final de recuperación de la lesión de tobillo que requirió cirugía. Con varios delanteros peleando por un número limitado de plazas, la Fecha FIFA de marzo será determinante, pues todo indica que ahí se perfilará la lista casi definitiva rumbo al Mundial. Por lo tanto, para la Hormiga, mantener su racha goleadora y su dominio aéreo será fundamental para sostener su candidatura.