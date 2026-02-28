Chivas y Toluca se enfrentan este sábado a las 7:00 pm en el Estadio Nemesio Díez, en uno de los partidos más atractivos de la jornada por el nivel que ambos han mostrado en el Clausura 2026. Se trata de dos planteles que han destacado por su funcionamiento colectivo y contundencia ofensiva. Sin embargo, en la antesala del encuentro, los Diablos Rojos decidieron añadir un ingrediente extra al ambiente competitivo al lanzar un mensaje en redes sociales con una burla directa al Guadalajara.

A través de sus cuentas oficiales, Toluca publicó una imagen de Paulinho acompañada de sus 12 títulos de Liga MX y la frase “Campeonatos a color”. El mensaje fue entendido como una referencia a Chivas, que también presume 12 campeonatos de liga, aunque una parte importante de ellos fue conquistada en las primeras décadas del profesionalismo en México. Esta se trata de una crítica recurrente hacia el Rebaño Sagrado, utilizada por sus detractores para minimizar la dimensión histórica de sus logros.

En términos cronológicos, de los 12 títulos del Toluca, nueve han sido obtenidos en la era de torneos cortos, a partir del Verano 1998, mientras que solo tres corresponden al formato de torneos largos. En contraste, Chivas ganó nueve campeonatos entre 1957 y 1987, en la etapa de torneos anuales, y únicamente tres en el formato corto. Es decir, ambos clubes tienen una distribución histórica distinta en la forma en que construyeron su palmarés, lo que alimenta el debate sobre épocas y contextos competitivos.

Desde hace varios meses, el Toluca y parte de su afición han mostrado intención de tener una rivalidad más mediática en el futbol mexicano. A diferencia de otros clubes tradicionales, los escarlatas no cuentan con un Clásico plenamente establecido. En este escenario, el cruce ante un equipo de arrastre nacional como Chivas magnifica cualquier declaración o publicación. Si bien el club mexiquense suele lanzar mensajes provocadores contra distintos rivales, en esta ocasión el impacto fue mayor por tratarse del Guadalajara.

La principal misión de Gabriel Milito es sumar títulos y volver a ser el más ganador de Liga MX

Más allá de la polémica digital, el objetivo deportivo del proyecto rojiblanco es claro. La misión de Gabriel Milito y de la actual directiva es devolver a Chivas al primer lugar histórico en títulos de Liga MX, distanciándose nuevamente del Toluca y superando otra vez al América en la carrera por el máximo ganador. Además, el club busca incrementar su presencia y conquistas internacionales. Este será un proceso que exige planeación, estabilidad y resultados sostenidos, pero existe plena confianza en que el Guadalajara pueda volver a ensanchar sus vitrinas en los próximos años.