Chivas y Toluca protagonizarán el partido más atractivo de la Jornada 8 del Clausura 2026, un enfrentamiento entre dos planteles que hoy lucen como contendientes legítimos al título. Más allá de los puntos en disputa, el encuentro podría tener implicaciones a nivel selección nacional, ya que Javier Aguirre continúa evaluando opciones de cara al próximo Mundial y este tipo de partidos de alta exigencia sirven como termómetro competitivo.

Uno de los futbolistas que ha levantado la mano con mayor fuerza es Richard Ledezma. El lateral rojiblanco firmó una actuación destacada ante Islandia a mitad de semana, incluyendo un gol que reforzó su candidatura. Su rendimiento reciente lo coloca en la conversación mundialista, y esta noche tendrá una prueba de alto calibre cuando se mida por su banda ante un jugador con amplio respaldo del cuerpo técnico nacional.

Del otro lado estará Jesús Gallardo, lateral izquierdo del Toluca y uno de los elementos más recurrentes en las convocatorias del Vasco. Aunque Gallardo se desempeña por izquierda y Ledezma por derecha, por lo que no compiten directamente por el mismo puesto, el duelo indirecto permitirá evaluar la capacidad del rojiblanco para imponerse tanto en fase ofensiva como en responsabilidades defensivas frente a un futbolista consolidado en el radar de selección.

El panorama para Ledezma no es sencillo. La lateral derecha parece tener un orden de prioridad definido en la mente de Aguirre: Rodrigo Huescas continúa como primera opción pese a estar en recuperación de una lesión de ligamento cruzado, mientras que Jorge Sánchez, recientemente transferido al futbol griego, aparece como alternativa inmediata. En ese contexto, el jugador de Chivas necesita actuaciones sobresalientes para modificar la jerarquía establecida.

Richard Ledezma desmintió públicamente a Javier Aguirre sobre su compromiso con la Selección

Hace unas semanas, Richard Ledezma completó el trámite del One Time Switch, procedimiento oficial que le permitió dejar definitivamente la selección de Estados Unidos para representar a México. Tras ese movimiento, Javier Aguirre declaró que el futbolista había mostrado dudas sobre qué selección elegir. Sin embargo, Ledezma negó públicamente esa versión y aseguró estar plenamente comprometido con la Selección Mexicana, dejando claro que su decisión fue firme y meditada. Ahora, su rendimiento en partidos como el de esta noche será el argumento más sólido para respaldar sus palabras.