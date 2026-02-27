Chivas deberá enfrentar el que apunta a ser el partido más difícil de toda la fase regular del Clausura 2026 cuando visite en la cancha del Estadio Nemesio Diez al Toluca, actual bicampeón de México y que se mantiene invicto en el torneo.

El Guadalajara se mantiene como líder general del torneo pese a su tropiezo del pasado fin de semana contra Cruz Azul, por lo que está obligado a regresar a la senda del triunfo frente a los Diablos Rojos si desea retener esa posición de privilegio en el futbol mexicano.

Por su parte, la escuadra escarlata por fin podrá echar mano de Alexis Vega, quien ha dejado atrás un problema en la rodilla que le impidió jugar prácticamente desde la Final del torneo pasado y lo hará frente a su exequipo, al cual siempre le demuestra respeto en cada entrevista.

¿Cuándo y dónde juegan Toluca vs. Chivas por el Clausura 2026?

El choque entre tapatíos y escarlatas está pactado a disputarse este sábado 28 de febrero en la cancha del Estadio Nemesio Diez, compromiso que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Toluca vs. Chivas?

El choque entre el Guadalajara y los Diablos Rojos contará con varias opciones para ser visto por los aficionados, ya que pasará por televisión abierta por la señal de Azteca 7 y en televisión restringida por Fox Deportes.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Clausura 2026 antes del Toluca vs. Chivas?