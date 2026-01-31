Chivas Femenil sigue sin presentar una propuesta futbolística que logre satisfacer a sus millones de aficionados; sin embargo, la buena noticia es que siguen invictas en el Clausura 2026, etiqueta que pondrán en riesgo este fin de semana cuando se enfrenten al León.

El Guadalajara avanza con paso firme en el torneo local con 13 puntos de 15 disponibles; sin embargo, debido a que el arranque del semestre ha estado muy parejo, actualmente se encuentra en la quinta posición general, por lo que es necesario mantenerse por la senda del triunfo para que no se le despeguen otros clubes.

Por su parte, La Fiera aún no conoce la victoria en este semestre, por lo que tratarán de dar la campanada de la jornada en su visita a la Perla de Occidente, y con ello comenzar a escalar peldaños para seguir soñando con una posible Liguilla.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra León por el Clausura 2026?

El siguiente duelo del conjunto rojiblanco se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. León?

Debido a que el Guadalajara será el local en este compromiso, la transmisión correrá a cuenta en México por las señales de Amazon Prime y Fox Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.