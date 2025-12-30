Chivas ya no estaría en el mercado de fichajes para buscar refuerzos para el Clausura 2026, sino que estaría para tratar de encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes y que siguen siendo un problema económico para el club.

Para este mercado de fichajes, la directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara tomaron la decisión de poner transferibles a elementos como Alan Pulido, Érick Gutiérrez y Alan Mozo, en donde este último ya habría tenido acercamientos con tres clubes.

Según información recolectada por el reportero de Claro Sports, José María Garrido, el defensor del Rebaño habría entablado conversaciones con el Club León, Pumas y el Pachuca para tratar de encontrar acomodo de cara al próximo Clausura 2026.

“Hasta ahora, ahí no ha avanzado absolutamente nada. No se ha dado ningún acercamiento (con Tigres). La realidad es que Alan Mozo, según tengo entendido, ha entablado conversaciones en las últimas semanas solamente con tres equipos.

“Con León (…) Un equipo que se está rearmando, equipo en el que hay cierta incertidumbre desde el lado administrativo después de que se anunció que será vendido por Grupo Pachuca para el 2026.

“El caso de Pumas, el equipo de los amores de Alan Mozo (…) Se ha hablado de acercamientos en ese aspecto. Los Tuzos del Pachuca también podría ser una opción para Mozo en caso de concretarse algo.

“Hasta ahora, son esas tres opciones que podría Alan Mozo tomar de cara al próximo ciclo, entendiendo que en Guadalajara ya no va a tener la oportunidad“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué ha frenado la salida de Alan Mozo para el Clausura 2026?

La realidad es que Chivas incrementó desmesuradamente los salarios de muchos de sus futbolistas, por lo que ahora que quiere encontrarles acomodo en otros clubes, no logran hacerlo debido a que se vuelven impagables para la mayoría de los equipos de la Liga MX.