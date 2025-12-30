Gabriel Milito está trabajando a marchas forzadas para que el plantel de Chivas llegue al arranque del Clausura 2026 con el mejor nivel físico y futbolístico posible, por lo que está aprovechando cada entrenamiento de la pretemporada para lograrlo.

Sin embargo, el entrenador argentino no solamente quiere que cada uno de los futbolistas del Guadalajara se enfoque en lo que sucede dentro de la cancha, sino que también exige atención fuera de la misma, por lo que les habría advertido que si alguno incumple con las reglas establecidas, podrían quedar fuera del plantel.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que el estratega sudamericano ha dejado en claro que cada elemento del chiverío debe cumplir con tres rubros, por lo que en caso de no hacerlos válidos, habría severas consecuencias.

“El técnico de Chivas, Gaby Milito, sigue en la misma. Habrá exigencia a tope, habrá tolerancia cero y no habrá perdón para las circunstancias que saben que no aplica.

“Los jugadores tienen claro el tema de la disciplina para el próximo torneo, tal y como ocurrió el semestre anterior, se volvió a leer la cartilla. Lo que pide es muy simple: compromiso, respeto y trabajo“, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

Lo prometió y ya lo cumplió dentro del Guadalajara

Gabriel Milito habría implementado las mismas condiciones para el plantel rojiblanco a su llegada al conjunto tapatío, en donde durante el semestre, algunos elementos no lo habrían cumplido al cien por ciento, por lo que terminaron quedándose fuera de la planeación para el 2026 como Érick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo.