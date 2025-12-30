Chivas ya regresó a la actividad futbolística y dejó gratas impresiones durante su primer duelo de pretemporada que sostuvo frente al Irapuato; sin embargo, la directiva sigue activa en el mercado de fichajes previo al comienzo del Clausura 2026.

Alejandro Manzo y Javier Mier están enfocados en encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes del entrenador Gabriel Milito para el próximo torneo, en donde se mantenía la esperanza de que después de encontrarles equipo a Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Alan Pulido, pudieran ir por un refuerzo más.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que la directiva rojiblanca ha tomado la decisión de cerrar el plantel, por lo que ya no se estaría buscando sumar a ningún refuerzo más en esta ventana de transferencias.

“En virtud de que Chivas está protegido con lo que tiene y entendiendo que hay jugadores desde la cantera que van a subir y que seguramente tendrán sus oportunidades, la tienen muy clara en el Guadalajara y ya no se van a mover en el mercado de fichajes. Chivas no va por más refuerzos.

“En Chivas se sienten cubiertos, se sienten tranquilos, más allá de que no pudieron encontrar lo que buscaban”, aseguró el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué posición querían reforzar en Chivas para el Clausura 2026?

La directiva tuvo una rápida actuación para poblar la plantilla en posiciones específicas que necesitaba Gabriel Milito, ya que lograron cerrar el fichaje de Brian Gutiérrez, además de los delanteros Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, por lo que quedaría pendiente la zona de defensa central.

Durante el mercado de fichajes se buscaron varias opciones, pero ninguna le llenó el ojo a la directiva y en otros casos, el precio era demasiado alto, por lo que se dejaron pasar a jugadores como César Montes, Antonio Briseño, Eduardo Águila, José Purata, entre otros.